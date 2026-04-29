Acun Ilıcalı'nın Hull City'sini 424 gün sonra yıkan olay

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde forma giyen Eliot Matazo, 424 gün sahalara döndü. Sahada sadece 11 dakika kalabilen Eliot Matazo acılar içinde kendini yere bıraktı.

Son olarak İngiltere Championship'in 45. haftasında Charlton'a konuk olan Hull City sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig hayalleri zora giren turuncu- siyahlılara bir kötü haber de Eliot Matazo'dan geldi.

SADECE 11 DAKİKA DAYANABİLDİ

Şubat 2025'de yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 424 gün sahalardan uzak kalan Eliot Matazo sadece 11 dakika dayanabildi.

BU SEFER DE SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI

Sağ dizinde şiddetli bir ağrı hisseden Eliot Matazo kendini yere bıraktı. Maça devam edemeyen Eliot Matazo oyundan çıktı. Oyuncunun MR incelemesinde bu kez sağ diz ön çapraz bağından ciddi bir sakatlık yaşadığı tespit edildi.

SON RAKİP NORWICH CITY

Gelen haberle sarsılan Hull City ligin son haftasında Norwich City'yle karşı karşıya gelecek. 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 14.30'da başlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

