Premier Lig devi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor: Fenerbahçe detayı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çeken bir transfer söylentisi ortaya atıldı.

26 yaşındaki sol bekle, Manchester United’ın yakından ilgilendiği öne sürüldü. TeamTalk’un haberine göre Kırmızı Şeytanlar, bir süredir izledikleri Ferdi’yi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

42 MİLYON POUND İSTENİYOR

Brighton’ın ise milli futbolcu için yaklaşık 42 milyon poundluk bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Haberde ayrıca Ferdi’nin hem defansif hem ofansif katkısı, yüksek temposu ve saha içindeki enerjisinin Manchester United gözlemcileri tarafından beğeni topladığı da ifade edildi.

BRIGHTON PERFORMANSI

Bu sezon Brighton formasıyla 38 maçta forma giyen Ferdi Kadıoğlu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE DETAYI

NEC Nijmegen altyapısında futbola başlayan Ferdi Kadıoğlu, kariyerinde daha sonra Fenerbahçe forması giydi.

Brighton, 2024-2025 sezonunun başında milli oyuncunun transferi için Fenerbahçe’ye 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Yapılan anlaşma kapsamında sarı-lacivertli kulüp, Ferdi’nin gelecekteki satışından yüzde 10 pay alma hakkını da elinde bulunduruyor.

A Milli Futbol Takımı’nda şu ana kadar 30 kez görev alan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 2 gol kaydetti.