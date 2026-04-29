Ederson'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak karar

Çaykur Rizespor maçında yediği hatalı golden sonra Galatasaray derbisinde de kırmızı kart gören Ederson'un takımdaki geleceği tartışma konusu oldu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ederson'un kadro dışı bırakılmasını talep ederken henüz böyle bir karar gelmedi. Brezilyalı file bekçisine para cezası uygulandığı iddia edildi.

SEZON SONUNDA AYRILIK BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda Ederson'la yollarını ayırmayı planlarken deneyimli file bekçisi de menajerine kulüp bulmasını söyledi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in teklif yapabileceği belirtilirken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

22 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz basınından Transferfeed'de yer alan habere göre; Ederson olası bir ayrılık ihtimaline karşın alacaklarının peşine düştü. Brezilyalı kaleci sözleşmesinde kalan 2 yılın ücreti olan 22 milyon euroyu talep etti.

PERFORMANSI

Sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 36 maça çıkan Ederson kalesinde 35 gol gördü. 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.