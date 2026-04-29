Galatasaray'da plan değişti: Mauro Icardi'nin yerine geliyor

Mauro Icardi'nin yerine Bertuğ Yıldırım'ı düşünen Galatasaray plan değiştirdi. Sezon sonu teklif yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar, oyuncunun değerinin artması ihtimaline karşın çabucak harekete geçecek.

Sezon sonunda Mauro Icardi'yle yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, yedek santrafor için transfer çalışmalarına başladı.

Başakşehir'in genç golcüsü Bertuğ Yıldırım için sezon sonunda teklif yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar planlarını değiştirdi.

Takvim'de yer alan habere göre; oyuncunun artan performansını göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi sezon bitmeden resmi teklifini iletecek.

Haberde Galatasaray'ın bu değişikliği oyuncunun 2026 Dünya Kupası'na gitmesi ve değerinin artması ihtimali nedeniyle aldığı kaydedildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 721 dakika sahada kaldı. Bertuğ Yıdırım bu sürede 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

