Galatasaray'da plan değişti: Mauro Icardi'nin yerine geliyor

Sezon sonunda Mauro Icardi'yle yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, yedek santrafor için transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY'DA PLAN DEĞİŞTİ

Başakşehir'in genç golcüsü Bertuğ Yıldırım için sezon sonunda teklif yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar planlarını değiştirdi.

SEZON BİTMEDEN TEKLİF YAPACAKLAR

Takvim'de yer alan habere göre; oyuncunun artan performansını göz önünde bulunduran Galatasaray yönetimi sezon bitmeden resmi teklifini iletecek.

DEĞERİ ARTMADAN HAREKETE GEÇİLECEK

Haberde Galatasaray'ın bu değişikliği oyuncunun 2026 Dünya Kupası'na gitmesi ve değerinin artması ihtimali nedeniyle aldığı kaydedildi.

20 MAÇTA 7 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 721 dakika sahada kaldı. Bertuğ Yıdırım bu sürede 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.