Santarelli itiraf etti: Tehlikeli!

Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yanı sıra İtalya'nın Imoco Conegliano takımını da çalıştıran Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

Santarelli, Imoco Conegliano'nun CEV Zeren Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Dresdner SC takımı ile bu akşam oynayacakları maçla ilgili olarak zor bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

Santarelli, şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun bu döneminde net sonuçlarla maç kazanmak yalnızca olumlu bir durum. Aralık ayında Palaverde'de çok maç oynadıktan sonra evimizden uzakta ve taraftarlarımızın desteği olmadan çok sayıda karşılaşmaya çıkacağız. Bu nedenle net galibiyetler moral ve özgüven açısından önemli.

"KESİNLİKLE KOLAY OLMAYACAK"

Maçların ardı ardına gelmesi nedeniyle çok az antrenman yaptık ve çift kulvarda en iyi şekilde oynayabilmek için gereken tüm koşullara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Dresdner'in hücumda iyi bir potansiyeli var. Kendi evlerinde oynayacaklar ve Şampiyonlar Ligi'nin tehlikeli takımlarından biri olarak karşımıza çıkacaklar. Bu turnuva, gördüğümüz gibi ilk maçımızda da ortaya çıktığı üzere, önceki yıllara göre daha yüksek bir seviyeye sahip ve bu yüzden daha zor. Alman taraftarların desteğini arkasına alacaklar ve salonlarını dolduracaklar. Düzenli oynayan, iyi servis atan bir takım. Bizim için kesinlikle kolay olmayacak.

Mazzon: Santarelli gibi olmak istiyorumMazzon: Santarelli gibi olmak istiyorum

Biz genel olarak iyi durumdayız, net bir sonuç almaya çalışacağız ve ardından Kulüpler Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için çok az zamanımız olacak. Almanya'dan döneceğiz ve Brezilya'ya hareket etmeden önce sadece iki antrenman yapabileceğiz. Teknik ekiple birlikte enerjimizi iyi yönetmemiz gerek; yarından itibaren güzel bir sonuçla özgüven kazanıp dünya şampiyonası için bilinçli ve motive bir şekilde yola çıkmayı hedefleyeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

