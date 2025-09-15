Santarelli ağzındaki baklayı çıkardı: İtalya'nın şampiyonluğu adildi

Santarelli ağzındaki baklayı çıkardı: İtalya'nın şampiyonluğu adildi
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Dünya Şampiyonası finalinde kaybettikleri İtalya maçıyla ilgili konuştu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale kadar çıkmış, ancak finalde İtalya'ya 3-2 yenilince ikinlikte kalmıştı.

Milli takımın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, o maçla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Santarelli, TG Plus Sport'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'ya karşı harika bir maç çıkarabileceğimize emindim. En büyük üzüntüm, soğukkanlılığımızı kaybetmemiz ve kazanabileceğimiz bir maçta yenilmemiz oldu. Onlar daha iyi ve daha soğukkanlılardı ve şimdi onlar şampiyonluğu kutluyorlar. İki setin yeterli olmadığını anladık. Bir maçı kazanmak için üç sete ihtiyacınız var.

Maçta biz neredeyse her şeyi yaptık ama tie break en önemli andı. Onlar çok iyi ve dikkatliydiler ancak biz dört set boyunca yaptığımız şeyi o anda yapamadık. Bu yüzden onların kazanması adildi çünkü biz biraz daha az şey yaptık ve benim açımdan üzücüydü. Çünkü o anda takıma nasıl yardım edebileceğimi bilmiyordum.

Takımımı çok iyi tanıyorum, güçlü ve zayıf yanlarını çok iyi biliyorum. Bazı anlarda güçlü yanlarımızı gösterdik, bazı anlarda ise zayıf yanlarımızı. Dünya Şampiyonasının en önemli anında, özellikle mental açıdan, birçok zayıflığımızı gösterdik ve bu da benim en büyük pişmanlığım.

Gelecek yıl evimizde Avrupa Şampiyonası var. Şu anda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Kaybettiğimiz Dünya Şampiyonasının acısını, ıstırabını hala içimde taşıyorum."

Santarelli: Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştımSantarelli: Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Spor
Berke Özer Mbappe'nin golüyle havalara uçtu
Berke Özer Mbappe'nin golüyle havalara uçtu
Ergin Ataman affını istedi
Ergin Ataman affını istedi
Arda Güler'le ilgili gündem yaratan iddia
Arda Güler'le ilgili gündem yaratan iddia