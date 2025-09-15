Santarelli ağzındaki baklayı çıkardı: İtalya'nın şampiyonluğu adildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda finale kadar çıkmış, ancak finalde İtalya'ya 3-2 yenilince ikinlikte kalmıştı.

Milli takımın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli, o maçla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Santarelli, TG Plus Sport'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya'ya karşı harika bir maç çıkarabileceğimize emindim. En büyük üzüntüm, soğukkanlılığımızı kaybetmemiz ve kazanabileceğimiz bir maçta yenilmemiz oldu. Onlar daha iyi ve daha soğukkanlılardı ve şimdi onlar şampiyonluğu kutluyorlar. İki setin yeterli olmadığını anladık. Bir maçı kazanmak için üç sete ihtiyacınız var.

Maçta biz neredeyse her şeyi yaptık ama tie break en önemli andı. Onlar çok iyi ve dikkatliydiler ancak biz dört set boyunca yaptığımız şeyi o anda yapamadık. Bu yüzden onların kazanması adildi çünkü biz biraz daha az şey yaptık ve benim açımdan üzücüydü. Çünkü o anda takıma nasıl yardım edebileceğimi bilmiyordum.

Takımımı çok iyi tanıyorum, güçlü ve zayıf yanlarını çok iyi biliyorum. Bazı anlarda güçlü yanlarımızı gösterdik, bazı anlarda ise zayıf yanlarımızı. Dünya Şampiyonasının en önemli anında, özellikle mental açıdan, birçok zayıflığımızı gösterdik ve bu da benim en büyük pişmanlığım.

Gelecek yıl evimizde Avrupa Şampiyonası var. Şu anda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Kaybettiğimiz Dünya Şampiyonasının acısını, ıstırabını hala içimde taşıyorum."

Santarelli: Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım