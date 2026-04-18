Şampiyonluğu 1 puana kalan Erzurumspor'la ilgili flaş karar: TFF duyurdu

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kalan lider durumda bulunan Erzurumspor'un şampiyonluğu 1 puana kaldı.

Mavi beyazlı takım yarın Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçtan 1 puanla ayrılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek ve Süper Lig'e çıkacak.

Amedspor harekete geçti: Erzurumspor'u TFF'ye şikayet ettiler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Erzurumspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, kurulun kararı da şu şekilde açıklanmıştı:

"ERZURUMSPOR FK’nın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

TAHKİM KURULU CEZAYI DÜŞÜRDÜ

TFF Tahkim Kurulu ise PFDK'nın verdiği bu cezayı düşürdü.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Erzurumspor Futbol Kulübü’nün PFDK’nın 09.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4562 – K.2025-2026/4882 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Erzurumspor Futbol Kulübü’nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000,00 TL para cezasıile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Erzurumspor Futbol Kulübü’nün stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaati ile FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 125.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle..."