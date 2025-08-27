Şampiyonlar Ligi fırsatı kaçtı

Şampiyonlar Ligi fırsatı kaçtı
Yayınlanma:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ABB FOMGET, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 yenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, Finlandiya'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu yarı finalinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a 2-1 mağlup oldu.

Ankara ekibi, başkent Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı 7. grup yarı final mücadelesinde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Helsinki Futbol Stadı'ndaki müsabakada 46. dakikada Mclaughlin, 49. dakikada Svitkova'nın attığı gollerle Çekya temsilcisi maçta 2-0 öne geçti. ABB FOMGET 90. dakikada penaltı kazandı ancak değerlendiremedi. Penaltıyı kaçıran Armisa Kuç 90+5'te attığı kafa golüyle farkı 1'e indirdi.

Slavia Prag oyuncusu Polcarova'nın 89. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı 2-1 Çekya temsilcisi kazandı.

ABB FOMGET, 30 Ağustos'ta Valerenga-Helsinki maçının kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için mücadele verecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

