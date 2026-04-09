Şampiyon takım Okan Buruk'u istiyor: Adayları arasına aldı

Teknik direktör Sergio Conceicao’yu göndermeye hazırlanan Suudi Arabistan Pro Lig’in son şampiyonu Al Ittihad, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’u adayları arasına aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın Igor Tudor ile yollarını ayırıp De Zerbi’yi takımın başına getirmeden önce Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a teklif yaptığı, Buruk’un ise bu teklifi Galatasaray’la şampiyonluk yarışı verdiği için reddettiği öne sürülmüştü.

OKAN BURUK İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig’in son şampiyonu Al Ittihad, Okan Buruk’u yakın takibe aldı.
Suudi ekibinin teknik direktörü Sergio Conceicao’nun önümüzdeki haftalarda gönderilebileceği ve Okan Buruk’un da adaylar arasında olduğu belirtildi.

LAZIO DETAYI

Ayrıca Okan Buruk’un adı bir kez daha Lazio ile gündeme geldi.
Maurizio Sarri’nin durumuna göre şekillenecek süreçte, Buruk’un adı da İtalyan temsilcisi için değerlendirilen alternatifler arasında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

