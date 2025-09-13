Samet Aybaba yeni görevine hızlı başladı

Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve başlayan Samet Aybaba, tüm yaş grubu antrenörlerinin katılımıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplantı yaptı.

Adana 6 Ocak'taki habere göre; ortak oyun felsefesi geliştirme çalışmalarına, Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar ile Millî Takımlar Atletik Performans ve Analiz Departmanı antrenörleri de katıldı.

Aybaba, ağustos ayında Genç Milli Takım antrenörleri ile bir değerlendirme toplantısı yapmıştı.

Toplantıda Genç Milli Takımlarımızın tüm yaş gruplarının ortak bir oyun kurgusu ve felsefesi altında aynı diziliş ve oyun anlayışı ile sahada yer alması kararlaştırılmıştı.

Saha çalışmaları 2 gün sürdü.

Çalışmalarda antrenman içi hazırlık, baskı altında geriden oyun kurma, 2. bölge oyun kurma, 2. bölge rakibi karşılama, savunma güvenliği, hücum geçişi varyasyonu, 3. bölge oyun kurma ve duran toplar gibi konular üzerinde duruldu.

