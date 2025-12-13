Samet Akaydın da attı: Çaykur Rize gol olup yağdı

Samet Akaydın da attı: Çaykur Rize gol olup yağdı
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor, konuk ettiği Eyüpspor'u farklı bir skorla uğurladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a gol yağdırdı. Samet Akaydin'ın da gol attığı maçtan Çaykur Rizespor 3-0 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor, karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü uzatma dakikalarının son anlarında kazandı. 45+2. dakikada VAR kontrolünden sonra kazanılan penaltıyı kullanan Laçi, takımını 1-0 öne geçirdi.

2. YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıda oyunda üstünlüğü ele alan Çaykur Rizespor, 52. dakikada savunmadan ileri çıkan Samet Akaydin'le durumu 2-0 yaptı.

Çaykur Rizespor'da operasyon: Yeni hoca belli olduÇaykur Rizespor'da operasyon: Yeni hoca belli oldu

81. dakikada ise sahneye golcü futbolcu Ali Sowe çıktı. Sowe, Augusto'dan aldığı pası iyi değerlendirdi ve topu filelere yolladı: 3-0.

Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 18 yaparken, düşme hattındaki Eyüpspor 13 puanda kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok

Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)

Kaynak:Haber Merkezi/AA

Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
SUV’ların kralı: Hem güvenilir hem uzun ömürlü
Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Spor
Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu
Fenerbahçeli Alessio Orro İstanbul'da sevgilisiyle ortaya çıktı: Pozu olay oldu
Galatasaray'da Jakobs da gidiyor
Galatasaray'da Jakobs da gidiyor