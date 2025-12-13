Samet Akaydın da attı: Çaykur Rize gol olup yağdı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a gol yağdırdı. Samet Akaydin'ın da gol attığı maçtan Çaykur Rizespor 3-0 galip ayrıldı.
Çaykur Rizespor, karşılıklı ataklarla başlayan maçta ilk golü uzatma dakikalarının son anlarında kazandı. 45+2. dakikada VAR kontrolünden sonra kazanılan penaltıyı kullanan Laçi, takımını 1-0 öne geçirdi.
2. YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıda oyunda üstünlüğü ele alan Çaykur Rizespor, 52. dakikada savunmadan ileri çıkan Samet Akaydin'le durumu 2-0 yaptı.
81. dakikada ise sahneye golcü futbolcu Ali Sowe çıktı. Sowe, Augusto'dan aldığı pası iyi değerlendirdi ve topu filelere yolladı: 3-0.
Çaykur Rizespor, bu galibiyetle puanını 18 yaparken, düşme hattındaki Eyüpspor 13 puanda kaldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydın (Dk. 85 Mocsi), Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi (Dk. 68 Buljubasic), Rak-Sakyi (Dk. 68 Zeqiri), Olawoyin (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Augusto, Sowe (Dk. 82 Halil Dervişoğlu)
ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Legowski (Dk. 46 Yalçın Kayan) Emir Ortakaya, Serdar Gürler, Stepanenko (Dk. 57 Seslar), Kerem Demirbay, Draguş (Dk. 75 Ampem), Halil Akbunar (Dk. 46 Umut Meraş), Thiam (Dk. 90+2 Sadia), Umut Bozok
Goller: Dk. 45+2 Laçi (Penaltıdan), Dk. 52 Samet Akaydın, Dk. 81 Sowe (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Halil Akbunar, Dk. 84 Serdar Gürler (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Laçi, Dk. 75 Samet Akaydın, Dk. 86 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)
Kaynak:Haber Merkezi/AA