Salih Uçan: Finale çıkmak istiyoruz

Salih Uçan: Finale çıkmak istiyoruz
Yayınlanma:
Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuşan Beşiktaş'ın oyuncusu Salih Uçan, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz'' dedi.

Siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

''MAÇI KAZANMAYI BİLDİK''

Beşiktaş'ın her oyuncusunun değerli olduğunu ve rotasyonlu bir kadro ile sahada olduklarını anlatan Uçan, "Bugün çok fazla şans bulmayan, birlikte ilk 11'e çıkmayan oyuncu grubu sahadaydı. Ama herhangi bir talihsizlik, sıkıntı olmadı. Maçı kazanmayı bildik. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

''FİNALE ÇIKMAK İSTİYORUZ''

Kupadaki hedeflerine de değinen Salih Uçan, bir sonraki karşılaşmaya odaklandıklarını anlatarak, "İnşallah Konya maçını kazanıp finale çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın gücüyle, kendi oyun gücümüzle her şeyi sahaya yansıtacağız. Kolay bir maç olmayacak. Konya'da diri bir takım, ben öyle görüyorum. İnşallah kazanırız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

