Salih Özcan itiraf etti: Süper Lig'den aldığı teklifi açıkladı

Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salih Özcan, Süper Lig'den teklif aldığını da itiraf etti.

Salih Özcan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İspanya ile oynadığımız laçtan sonra da söylemiştim. Kaybedecek bir şey yoktu. Biz oyunumuzu oynamak istedik. İlk 15 dakika zorlandık ama maçın içine iyi girdik. Taktiksel olarak da iyi bir maç çıkardık. İspanya maçından sonra iki maçı da almamız lazım. Kalite ve özgüven var takımda. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz.

Her antrenman ve maçta belirli dakikalara rağmen en iyisini yapmak istiyorum. Saha dışında da çok çalışıyorum. Şans gelirse de onu kullanmak istiyorum. Kendimi fiziksel olarak hep yüksek tutmak istiyorum.

Salih Özcan geri çağrıldı

Montella ne verdiğimi biliyor. Kaliteli oyuncu olduğumu biliyor. İspanya maçında da gördü. Açık ve net konuşuyor benimle. O bağ var bizde."

"TEKLİFLER ALIYORUM"

Salih Özcan, Süper Lig'den teklif alıp almadığı sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Süper Lig'de kalite biraz arttı. Yüksek, kaliteli oyuncular da geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a karşı galibiyet aldı. İyi bakıyorum ve kalitenin arttığını düşünüyorum.

Açıkçası teklif oluyor. Teklifler alıyorum. Menajerimle de konuşuyoruz. Sezonu Dortmund'da tamamlamak istiyorum. Ondan sonra nereden teklif geldiyse açık ve net konuşuruz."

Salih Özcan'ın Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu, hatta bir görüşme bile yapıldığı ileri sürülmüştü.