Salah'ın Galatasaray'dan nasıl etkilendiği ortaya çıktı: İstanbul'daki maçta oldu

İngiltere'nin Liverpool takımının Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın teknik direktör Arne Slot'la olan kavgasının ardından ocak ayındaki ara transferde ayrılmak istediği ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine pek çok takım Salah'a talip olurken, Galatasaray'ın da bu takımların arasında olduğu belirtilmişti.

İspanyol ve İngiliz basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın adı isteyen kulüpler arasında ilk sıralara çıkarken, teklif hazırlandığı da ileri sürülmüştü.

SALAH GALATASARAY'DAN NASIL ETKİLENDİ?

Mohamed Salah'ın Galatasaray'a gelebileceği iddia edilirken, nasıl etkilendiği de ortaya çıktı.

Mısırlı gazeteci Ismael Mahmoud, Skorer'den Onur Dinçer'e Salah ile ilgili gelişmeleri aktardı. Mısırlı gazeteci şunları söyledi:

"Bu saatten sonra Salah'ın teknik direktörüyle yıldızı barışmaz. Onun geleceği, Slot'un geleceğine bile bağlı olabilir, çünkü benim görüşüme göre, aralarındaki ilişki tamamen bozuldu.

Salah, Suudi Ligi'nde oynamaya karşı değil; ligin gücünün farkında ve ligi yönetenlere büyük saygı duyuyor. MLS'e gelince, San Diego'nun sahibi ve Mısır'ın en zengin işadamlarından biri ve Salah'ı transfer etmeyi hayal ettiği bir sır değil. Ancak, benim görüşüme göre, bu seçenek Suudi Arabistan'a kıyasla daha az olası görünüyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Salah'la ilgili kritik açıklama

Suudi kulüpleri Salah'ı kesinlikle önemli bir hedef olarak görüyor. O, dünyadaki en ünlü Arap sporcu ve onun gelişi, Mısırlı ve Mısırlı olmayan milyonlarca izleyiciyi lige çekecek ve forma satışlarını büyük ölçüde artıracaktır. Ancak şu ana kadar somut bir gelişme olmadı.

Galatasaray, Mohamed Salah'a bir teklifte bulunursa, potansiyel bir seçenek olarak ortaya çıkabilir. Bu sezon iki takım arasındaki maçın ardından Salah'ın Galatasaray taraftarlarından etkilendiği açık. Ancak, Galatasaray'dan resmi bir teklif gelse bile, Suudi Pro Ligi'nin Salah için daha gerçekçi ve olası bir hedef olacağına inanıyorum."