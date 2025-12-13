Fenerbahçe bugün başladı yarın bitirecek

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç'in Brann takımıyla yaptığı maçın ardından İstanbul'a dönerek, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertli takım Konyaspor'la kendi sahasında 15 Aralık Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak maçı Ozan Ergün yönetecek.

Fenerbahçe, Konyaspor ile oynayacağı maçın ilk hazırlığını bugün yaptı.

SALONDAN SAHAYA ÇIKTILAR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman, salondaki core hareketleriyle başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile yapılan maçta ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.