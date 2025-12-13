Galatasaray hükmen galip ilan edilecek

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10'uncu haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor ile karşılaşacaktı.

Cizre 100. Yıl Salonu'nda oynanması gereken maç, RAMS Global Cizre Belediyespor takımının maça çıkmaması nedeniyle hakemler Tolgacan Dinçer ve Fatih Yayla tarafından iptal edildi.

Salonda RAMS Global Cizre Belediyespor Başantrenörü Burak Köse, antrenör Behmen Cıvıldak, takım kaptanı İbrahim Emet ve altyapı sporcuları "Sahipsiz şehrin sahipsiz takımı" yazılı pankart açtı.

Antrenör Behmen Cıvıldak, taraftarlardan özür dilediğini belirterek, "Geçen yıl kulüp feshedildi ve geçici bir başkanla bugüne kadar gelindi. Üst ligde oynamanın biraz daha maliyeti var. Bunun deplasman giderleri, oyuncu maliyetleri alt liglere göre daha fazla. Biz artık bu işin içinden çıkamayacak hale geldik. Bu takıma sahip çıkılması adına birçok yere başvurduk. Anlaşmalı olduğumuz sponsorlar da artık bir yere kadar destek çıkabildi. İş tıkanma noktasına kadar geldi. Sporcular bugüne kadar sabretti, 3-4 aydır para alamadan oynadılar. Onlar da bu meslekten para kazanan insanlar. Ailelerine bakmakla yükümlüler, onlara saygı duymak lazım" dedi.

Cıvıldak, 14 kişilik takımdan 10 sporcunun ayrıldığını ve altyapıdan 4 sporcuyu kadroya dahil ettiklerini söyledi ve "Verdiğimiz mücadelenin artık iş insanlarımız ve ilgili kişilerin görmesini istiyoruz. Bugün bu maça çıkmadık, salı günü Altekma ile deplasman maçımız var. İkinci maça da gidemezsek ligden düşmüş olacağız. Bir alt ligde de hakkımız kalmıyor ve kulüp kapanma ile karşı karşıya. Maddi imkansızlıklar bizi aşağı düşürdü, çıktığımız 9 maçtan da yenik ayrıldık" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Bu arada Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada ise "SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanması planlanan karşılaşma, rakibimizin maçtan çekilme kararı alması nedeniyle iptal edilmiştir. Türkiye Voleybol Federasyonu talimatları gereği takımımız, bu karşılaşmadan 3-0 hükmen galip ayrılmıştır" görüşlerine yer verildi.

