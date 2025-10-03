Sakaryaspor'da Caner Erkin kararı: Açık açık affını isteyecek

Sakaryaspor yönetimi, Pendikspor maçında yaşanan olaylar sonrası Caner Erkin ve Burak Altıparmak hakkında sürpriz bir karar aldı.

TARAFTARLARIN ÖNÜNDE ÖZÜR DİLEYECEKLER

Yeşil-siyahlılar, 3 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Rüstemler Tesisleri’nde yapılacak antrenmanda camiadan özür dilettirecek. Antrenmana taraftarlar da katılacak.

Caner Erkin ve Burak Altıparmak özür dileyecek

KADRO DIŞI KARARI DEVAM EDECEK

Ancak her iki futbolcu için de verilen kadro dışı kararı devam edecek. Kararın ne zaman kaldırılacağı daha sonra belli olacak.

6 MAÇ MEN

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) takım arkadaşına hareketi nedeniyle Caner Erkin’e 6 maç men ve 134 bin TL para cezası vermişti.

TFF açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, 25.09.2025 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi kendi takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN’in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir



