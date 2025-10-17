Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı

Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli sporcu Şahika Ercümen, "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla yaptığı dalışta 107 metreye inerek dünya rekoru kırdı.

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla daldı.

GAZZE İÇİN DALDI DÜNYA REKORU KIRDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi.

Dalış öncesi bir açıklama yapan Şahika Ercümen, "10 yıl önce Gazze'de bunlar olduğunda biz tam o gün yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlanıyorduk ve bu durumdan çok etkilendik. Rekordan çıktığım anda, 'Gazze nefes alsın' dedim o gün. Tüm dünyaya böyle bir sloganla dünya rekorunu duyurduk. Üzerinden 10 yıl geçti, açıkçası dünyada Gazze konusunda çok fazla şey değişmedi. Gazze şu an daha zor nefes alıyor, bunu bir insanlık ayıbı olarak görüyorum" demişti.

ÖNCEKİ REKOR 106 METREYDİ

Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 2 yıl önce Sırp asıllı Lena Balta'nın 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla elinden almıştı.

Kaynak:DHA / AA

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Spor
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike
Ali Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek karar
Ali Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek karar