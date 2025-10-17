Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla daldı.

GAZZE İÇİN DALDI DÜNYA REKORU KIRDI

Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi.

Dalış öncesi bir açıklama yapan Şahika Ercümen, "10 yıl önce Gazze'de bunlar olduğunda biz tam o gün yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlanıyorduk ve bu durumdan çok etkilendik. Rekordan çıktığım anda, 'Gazze nefes alsın' dedim o gün. Tüm dünyaya böyle bir sloganla dünya rekorunu duyurduk. Üzerinden 10 yıl geçti, açıkçası dünyada Gazze konusunda çok fazla şey değişmedi. Gazze şu an daha zor nefes alıyor, bunu bir insanlık ayıbı olarak görüyorum" demişti.

ÖNCEKİ REKOR 106 METREYDİ

Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 2 yıl önce Sırp asıllı Lena Balta'nın 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla elinden almıştı.