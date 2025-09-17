Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Beklenen olmadı
Ali Koç'un karşısına tek rakip olarak çıkan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi Saran'dan sürpriz bir hamle geldi.
LİSTEDE BEKLENMEDİK GELİŞME
Başkanlık seçiminde daha önce adaylıktan çekilerek Sadettin Saran’a destek veren Hakan Bilal Kutlualp’in listede yer almaması büyük bir sürpriz olarak dikkat çekti.
Bu durum, Sarı Lacivertli camiada farklı yorumlara neden olurken, Saran’ın yönetim vizyonunu kendi ekibiyle şekillendirmek istediği şeklinde değerlendirildi.
Seçim 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve Fenerbahçe camiası, Ali Koç ile Sadettin Saran arasında geçecek bu yarışa kilitlenmiş durumda.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
İŞTE SARAN'IN LİSTESİ
Adem Köz
Orhan Demirel
Taner Sönmezer
Ahmet Murat Emanetoğlu
İlker Alkun
Burçin Gözlüklü
Ali Gürbüz
Ertan Torunoğulları
Murat Salar
Ufuk Şansal
Olcay Doğan
Cem Ciritçi
Erdem Sezer
Ozan Vural
Ertuğrul Eren Ergen
İlyas Yılmaz
Orhan Orakçıoğlu
Gökhan Taşkaya
İlker Arslan
Zeynep Yalım Uzun
Serhan Yılmaz