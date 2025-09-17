Sadettin Saran'dan sürpriz karar: Beklenen olmadı

Ali Koç'un karşısına tek rakip olarak çıkan Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi Saran'dan sürpriz bir hamle geldi.

LİSTEDE BEKLENMEDİK GELİŞME

Başkanlık seçiminde daha önce adaylıktan çekilerek Sadettin Saran’a destek veren Hakan Bilal Kutlualp’in listede yer almaması büyük bir sürpriz olarak dikkat çekti.

Hakan Bilal Kutlualp adaylıktan çekilmişti

Bu durum, Sarı Lacivertli camiada farklı yorumlara neden olurken, Saran’ın yönetim vizyonunu kendi ekibiyle şekillendirmek istediği şeklinde değerlendirildi.

Başkanlık seçimi Ali Koç ile Sadettin Saran arasında geçecek

Seçim 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ve Fenerbahçe camiası, Ali Koç ile Sadettin Saran arasında geçecek bu yarışa kilitlenmiş durumda.

Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Sadettin Saran'ın listesi

İŞTE SARAN'IN LİSTESİ

Adem Köz

Orhan Demirel

Taner Sönmezer

Ahmet Murat Emanetoğlu

İlker Alkun

Burçin Gözlüklü

Ali Gürbüz

Ertan Torunoğulları

Murat Salar

Ufuk Şansal

Olcay Doğan

Cem Ciritçi

Erdem Sezer

Ozan Vural

Ertuğrul Eren Ergen

İlyas Yılmaz

Orhan Orakçıoğlu

Gökhan Taşkaya

İlker Arslan

Zeynep Yalım Uzun

Serhan Yılmaz