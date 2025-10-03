Sadettin Saran'dan olağanüstü toplantı kararı: Resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek.

YENİDEN OYLAMA YAPILACAK

Sarı-lacivertli yönetim Olağanüstü Genel Kurul’da reddedilen maddeleri yeniden üyelerin oylamasına sunacak.

TOPLANTI YERİ VE SAATİ

25 Ekim 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Mali Genel Kurul, saat 10.30’da başlayacak.

Yeniden üyelerin oyuna sunulacak

ALİ KOÇ ÇABALAMIŞ AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKMIŞTI

Ali Koç yönetimi mevcut arsalar üzerinde işlem yapılmasına izin veren 11, 12 ve 13. maddelerin geçmesi için çabalamış Sadettin Saran da destek vermişti. Ancak başta Aziz Yıldırım taraftarları olmak üzere üyelerin çoğunluğunun oyuyla maddeler reddedilmişti.

Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler: Kazma kalas topu bilmiyor

ALİ KOÇ DESTEK VERECEK

Bu sefer Sadettin Saran yönetiminin sunacağı oylama için Ali Koç ve taraftarlarının destek oyu vermesi bekleniyor.