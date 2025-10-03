Sadettin Saran'dan olağanüstü toplantı kararı: Resmen açıklandı
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı düzenlenecek.
YENİDEN OYLAMA YAPILACAK
Sarı-lacivertli yönetim Olağanüstü Genel Kurul’da reddedilen maddeleri yeniden üyelerin oylamasına sunacak.
TOPLANTI YERİ VE SAATİ
25 Ekim 2025 tarihinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Mali Genel Kurul, saat 10.30’da başlayacak.
ALİ KOÇ ÇABALAMIŞ AZİZ YILDIRIM KARŞI ÇIKMIŞTI
Ali Koç yönetimi mevcut arsalar üzerinde işlem yapılmasına izin veren 11, 12 ve 13. maddelerin geçmesi için çabalamış Sadettin Saran da destek vermişti. Ancak başta Aziz Yıldırım taraftarları olmak üzere üyelerin çoğunluğunun oyuyla maddeler reddedilmişti.
ALİ KOÇ DESTEK VERECEK
Bu sefer Sadettin Saran yönetiminin sunacağı oylama için Ali Koç ve taraftarlarının destek oyu vermesi bekleniyor.