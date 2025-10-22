Sadettin Saran'dan kadro dışı kararı

Sadettin Saran'dan kadro dışı kararı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'u affedeceği tarih belli oldu.

Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran, Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bıraktı.

İrfan Can Kahveci’nin milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi devam ederken Cenk Tosun ise çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde sürdürüyor.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, kadro dışı bırakılan iki isim için yeni bir karar verdi.2024/11/08/hbfb.jpg

KADRO DIŞI KARARLARI SONA ERECEK

Haberde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un 26 Ekim itibarıyla takıma geri döneceği belirtildi. Kararın gerçekleşmesi halinde ikili sadece iki hafta kadro dışı kalmış olacak.

RAKİP GAZİANTEP FK

Fenerbahçe, 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

