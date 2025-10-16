Sadettin Saran sözünü tuttu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yakın takibe geçti. Samandıra'da olma sözünü tutan Saran, antrenmanı izledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, dediğini yaptı ve soluğu Samandıra'da aldı.

Saran, dün düzenlediği basın toplantısında "Samandıra tabii ki ayağa kalkacak. Amacımız o. Yarın yine Samandıra’dayım. İki gün önce oradaydım. Ertan Torunoğulları bütün gün oradaydı. Kalkması için elimizden geleni yapacağız. Bu da diyalogla, sevgiyle, iletişimle olacak” demişti.

SAMANDIRA'DA ANTRENMANI İZLEDİ

Saran, verdiği sözü tuttu ve bugün Samandıra'ya giderek antrenmanı izledi. Saran'a yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de eşlik etti.

Fatih Karagümrük maçına hazırlanan sarı lacivertlilerin teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yaptıkları antrenman salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

