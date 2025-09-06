Sadettin Saran Mourinho tercihini açıkladı: Teknik direktör kararını duyurdu

Sadettin Saran Mourinho tercihini açıkladı: Teknik direktör kararını duyurdu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Mourinho ile yolların ayrılmasını değerlendirdi.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarına devam eden Sadettin Saran, Mersin’de taraftarlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Sadettin Saran, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

“BEN OLSAM MOURINHO İLE ANLAŞMAZDIM”

Mourinho ile baştan anlaşılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Sadettin Saran, “Ben en iyi hoca bizim hocamızdır anlayışındayım. Keşke Ali Koç, hoca konusunda fikrimi alsaydı. Kişiselleştirmeyeceğim. Ama birini seçtiler diye göreve geldiğimde göndermeyeceğim. Ben olsam Mourinho ile anlaşmazdım. Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho'nun Benfica maçı öncesi söylediği kovulma nedeni ama bunları neden söylediğine bakmak lazım. Mourinho yalnız kaldı” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyorFenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

