Fenerbahçe resmen açıkladı: Arjantinli futbolcu geliyor

Yayınlanma:
Arjantinli kaleci Chaves, Fenerbahçe arsaVev için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, transfer görüşmelerinde bulunduğu Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Abigail Paola Chaves'in İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Arjantin Milli Takımı file bekçisi Abigail Paola Chaves'in transferi için kulübü Futbol Femenino Club Universidad de Chile ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi prosedürlerin tamamlanması ve sağlık kontrolleri için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

fener-arjantinli.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

