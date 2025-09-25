Sadettin Saran ayrılık kararını açıkladı: Helallik istedi

Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Tuttur'un faaliyetlerine son verildiğini ve Saran Holding'den ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, bahis şirketi Tuttur'un faaliyetlerine son verildiğini açıklarken, aldığı yeni ayrılık kararını da duyurdu.

SARAN HOLDİNG'DEN AYRILDI!

Tartışmalara son veren Saran, Saran Holding'den ayrıldığını resmen açıkladı.

''HAKKINIZI HELAL EDİN''

Saran'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım,

Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor.

Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe'ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran'a devrediyorum.

Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye'de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

Tuttur konusunda uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Bu gelişmeler ışığında, Tuttur'un faaliyetlerine son verilirken, elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor. Elbette tüm çalışanlarımızın yasal hakları güvencemiz altındadır.

Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding'i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum.

Bugün mazbatamı almadan önce sizlerle vedalaşmak, sevgi temelli kurduğumuz iş ilişkimizdeki tüm destekleriniz ve inancınız için teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

