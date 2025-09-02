Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı

Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı
Fenerbahçe başkan adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman'a Futbol Şube Sorumlusu, Volkan Demirel'e ise A Takım Sorumlusu için teklif yaptı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan flaş açıklamalar geldi.

''VOLKAN DEMİREL'E RESMİ TEKLİFİ YAPTIK''

Saran, Volkan Demirel ile A Takım Sorumlusu görevi için temasa geçtiklerini belirtti ve "A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık." ifadelerini kullandı.

''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLUR''

Aykut Kocaman'a da Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif ettiklerini ifade ederek "Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde belli olur." dedi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adaylığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık.

Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz.

Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor.

Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

