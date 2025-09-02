Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i açıkladı

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan flaş açıklamalar geldi.

Saran, Volkan Demirel ile A Takım Sorumlusu görevi için temasa geçtiklerini belirtti ve "A Takım Sorumlusu pozisyonu için de Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık." ifadelerini kullandı.

Aykut Kocaman'a da Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif ettiklerini ifade ederek "Esasında gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağ olsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Değerlendiriyor. Önümüzdeki günlerde belli olur." dedi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan adaylığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Fenerbahçemizin geleceği için üstümüze düşen sorumlulukla 'Söz Fenerbahçe' diyerek yola çıkmıştık.

Çünkü camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz.

Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor.

Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."