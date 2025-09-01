Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşıyor.

Adaylar arasında yer alan Sadettin Saran, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

Saran’ın kulübün efsanesi olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’e teklif yaptığı iddia edildi.

DEMİREL VE KOCAMAN’A TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman’a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.

Volkan Demirel’e de, teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman’a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.

İki ismin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'den başkanlık seçimine dair yapılan açıklama şu şekilde: