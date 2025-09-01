Sadettin Saran Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'e teklif yaptı
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yaklaşıyor.
Adaylar arasında yer alan Sadettin Saran, çok konuşulacak bir hamleye imza attı.
Saran’ın kulübün efsanesi olan Aykut Kocaman ve Volkan Demirel’e teklif yaptığı iddia edildi.
DEMİREL VE KOCAMAN’A TEKLİF
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Aykut Kocaman’a Yönetim kurulu üyeliği ve Futbol Şube Sorumlusu görevini teklif etti.
Volkan Demirel’e de, teknik direktörün kim olacağından bağımsız şekilde, Kocaman’a bağlı olarak A Takım Sorumlusu pozisyonunu önerdi.
İki ismin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu oldu.
BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'den başkanlık seçimine dair yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüzün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde, saat 10.30’da Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi Kapı No:3A ve No:5, Kadıköy/İstanbul adreslerinde yer alan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı 49.268’dir.
Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir.
Tüzüğümüzün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri için adaylık başvuruları 06 Eylül 2025, saat 18.00’e dek yapılabilecektir.