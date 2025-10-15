Ronaldo rekor kırdı Harry Kane şov yaptı: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gol yağdı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, E, F, I ve K gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

E Grubu'nda milli takımımızın Gürcistan'ı 4-1 yendiği maçla birlikte oynanan diğer karşılaşmada lider İspanya, kendi sahasında Bulgaristan'ı 4-0'ya geçti. Golleri Mikel Merino (2), Atanas Atanasov Chernev (kendi kalesine) ve Mikel Oyarzabal attı.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

F Grubu'nda Portekiz, sahasında Macaristan ile 2-2 berabere kalırken, Portekiz'in iki golünü de atan Cristiano Ronaldo, 41 golle FIFA Dünya Kupası elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Macaristan'ın golleri ise Attila Szalai ve Dominik Szoboszlai'den geldi.

HARRY KANE'İN GECESİ

K Grubu lideri İngiltere, deplasmanda Letonya'yı 5-0 yendi.

6'da 6 yapan ve hiç gol yemeyen İngiltere böylece 2026 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Maçın yıldızı 2 gol atan Harry Kane oldu. Diğer golleri Anthony Gordon, Maksims Tonisevs (kendi kalesine) ve Eberechi Eze attı.

ALINAN SONUÇLAR

E Grubu

Türkiye-Gürcistan: 4-1

İspanya-Bulgaristan: 4-0

F Grubu

Portekiz-Macaristan: 2-2

İrlanda-Ermenistan: 1-0

I Grubu

Estonya-Moldova: 1-1

İtalya-İsrail: 3-0

K Grubu

Andorra-Sırbistan: 1-3

Letonya-İngiltere: 0-5