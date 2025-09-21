Roma tek golle kazandı
Yayınlanma:
İtalya Serie A'da Roma, Lazio'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.
Lazio ve Roma İtalya Serie A'nın 4. haftasında karşı karşıya geldi.
MAÇIN GALİBİ TEK GOLLE ROMA
Roma, Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 38. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.
LAZIO 10 KİŞİ KALDI
Lazio'da Belahyane, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti ve 4. sıraya çıktı.
Lazio ise 3 puanla 13. sırada kaldı.İ
ROMA HELLAS VERONA'YI KONUK EDECEK
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, 28 Eylül Pazar günü sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak.
LAZIO GENOA DEPLASMANINDA
Lazio ise 29 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Genoa ile mücadele edecek.