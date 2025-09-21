Roma tek golle kazandı

Lazio ve Roma İtalya Serie A'nın 4. haftasında karşı karşıya geldi.

MAÇIN GALİBİ TEK GOLLE ROMA

Roma, Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 38. dakikada Lorenzo Pellegrini attı.

Türkiye'de gündem Göztepe

LAZIO 10 KİŞİ KALDI

Lazio'da Belahyane, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Roma, puanını 9'a yükseltti ve 4. sıraya çıktı.

Lazio ise 3 puanla 13. sırada kaldı.İ

ROMA HELLAS VERONA'YI KONUK EDECEK

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma, 28 Eylül Pazar günü sahasında Hellas Verona ile karşılaşacak.

LAZIO GENOA DEPLASMANINDA

Lazio ise 29 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Genoa ile mücadele edecek.