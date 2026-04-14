Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor'da hazırlıklar ara vermeden başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, kondisyon merkezinde yenilenme çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, pas çalışması, geçiş ve sonuçlandırma uygulamalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

MAÇ NE ZAMAN?

17 Nisan Cuma günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı saat 17.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE İÇİN LİDERLİK ŞANSI

Geride kalan 29 haftada 66 puan toplayan Fenerbahçe, 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe galip gelmesi halinde maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçerek liderlik koltuğuna oturacak. 36 puandaki Çaykur Rizespor ise 8. sırada yer alıyor.