Rize'de Trabzonspor'u ayağa kaldıran yasak: 53 liraydı

Süper Lig'de 9. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor yarın karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonsporlu taraftarlar için bilet fiyatlarını açıklamıştı. Açıklamada "Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’un deplasman karşılaşmamızda bilet fiyatlarını 61 TL. olarak belirlemesine karşılık, Çaykur Rizespor Kulübümüz de aynı hassasiyetle yaklaşarak misafir takım bilet fiyatlarını 53 TL. belirlemiştir" denilmişti.

DEPLASMAN YASAĞI AÇIKLAMASI

Ancak Rize İl Spor Güvenlik Kurulu maç öncesi deplasman seyircisi yasağı kararı aldı. Buna göre Trabzonsporlu taraftarlar Rize'ye gidip maçı izleyemeyecek.

Bu karar Trabzonsporlu taraftarları ayağa kaldı.

Taraftar gruplarından VİRA, şu açıklamayı yaptı:

“Bu hafta oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması için gerekli planlamaları yaparak deplasman tribününde yerimizi almak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Ancak bu akşam gelen bilgilere göre ‘deplasman yasağı getirilmesi’ yönündeki iddialar, hem sporun birleştirici ruhuna hem de adil rekabet anlayışına açıkça zarar vermektedir. Deplasman yasağı, sadece bir maçtan alınacak keyfi bir karar değil, sporun ruhuna vurulan bir darbedir. Futbolun sahada kalması gerektiğine inanıyoruz. Taraftar, bu oyunun en önemli paydaşıdır. Bu sebeple olası bir deplasman yasağının gündeme dahi alınmaması ve Trabzonspor taraftarlarının stadyumda yerini almasına imkân tanınması için tüm yetkili mercileri sağduyuya davet ediyoruz.”