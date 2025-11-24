Rıdvan Dilmen Fenerbahçe taraftarına kötü haberi verdi

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriden gelip 5-2 kazandığı maç sonrası Rıdvan Dilmen, takımın yükselen enerjisini ve transfer planlarını değerlendirdi.

Dilmen, Fenerbahçe’nin geçmiş yıllarda şampiyonluk yarışında olduğunu ancak bu sezon farkın pozitif enerji olduğunu söyledi.

Transfer konusuna da değinen Rıdvan Dilmen Fenerbahçe taraftarını üzecek haberi açıkladı.

Dilmen, Sadettin Saran'ın başkanlığa gelmesinin ardından camiadaki pozitif havaya dikkat çekti.

"Tedesco geldiğinde bir enkaz vardı, şimdi Samandıra’nın kafasını kaldırması gerektiğini görüyoruz” diyen Dilmen sözlerine şöyle devam etti:

Fenerbahçe'nin korkunç bir pozitif enerjisi var şu anda.

Tedesco geldiğinde bir enkaz varmış bunu görebiliyorum.

Sadettin Bey ilk geldiğinde tesiste arkadaşlarına dönüp demiş ki, "Bizim işimiz çok zor" Kasımpaşa, Zagreb maçları falan bir ölü toprağı vardı takımın üzerinde.

Samandıra'nın bir şekilde kafasını kaldırması gerekiyor diyorduk.

EN NESYRI VE TALISCA İDDİASI

Dilmen, En-Nesyri ve Talisca’nın sezon sonuna kadar 40 gol yapabileceğini öne sürdü ve "İyi futbol iyi oyuncuyla oynanır.

Asensio’nun iki yarıdaki oyununa bakalım, Fenerbahçe çok başka yere geldi.

Talisca bu ülkeye fazla bir oyuncu. Gol krallığının birinci adayıdır." yorumunda bulundu ve eledi:

GALATASARAY DERBİSİNDE TALISCA

Silah her zaman silahtır.

Talisca topla 3. bölgeye geldiğin anda bir yerden çıkar. O, kuvvetsiz günlerini de geçmek üzere. Bir de şu var: Mutsuz bir tipten, mutlu bir adama evrildi; hem de her maçta 11’de oynamayarak.

Ben her türlü Galatasaray maçında Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek.

FENERBAHÇE TARAFTARINA KÖTÜ HABER

Milli maç arasının da iyi değerlendirildiğini vurgulayan Dilmen, Fenerbahçe’nin devre arasında 3 oyuncu gönderip, 3 oyuncu alması gerektiğini söyledi. Ünlü yorumcu, ara transferde Fenerbahçe taraftarının beklediği yıldız isimle konusunda da karamsar konuştu: