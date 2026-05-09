Rekor kıra kıra Dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.
122 PUAN ALDI
Ay-yıldızlı sporcu Nedim Tolga 122 puan, Erdoğan Akkaya ise 121 puan alarak 8 sporcunun mücadele ettiği finale çıkmaya hak kazandı.
İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Nedim Tolga, finalde 29 puanla dünya rekoru kırarak kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.
ERDOĞAN 8. OLDU
Erdoğan Akkaya, ise final müsabakasını 8. sırada tamamladı.(AA)