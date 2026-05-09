Rekor kıra kıra Dünya şampiyonu oldu

Milli atıcı Nedim Tolga Tunçer, Dünya Kupası'nda rekor kırarak şampiyon oldu.

Milli sporcu Nedim Tolga Tunçer, Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağında rekor kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

122 PUAN ALDI

Ay-yıldızlı sporcu Nedim Tolga 122 puan, Erdoğan Akkaya ise 121 puan alarak 8 sporcunun mücadele ettiği finale çıkmaya hak kazandı.

İLK KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Nedim Tolga, finalde 29 puanla dünya rekoru kırarak kariyerinin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

ERDOĞAN 8. OLDU

Erdoğan Akkaya, ise final müsabakasını 8. sırada tamamladı.(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

