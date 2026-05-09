Beşiktaş Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu: Sergen Yalçın yedeğe çekti

Beşiktaş Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu: Sergen Yalçın yedeğe çekti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi öncesi ilk 11'ler açıklandı. Sergen Yalçın, Wilfred Ndidi'yi yedeğe çekti.

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Dev mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sergen Yalçın, Konyaspor maçında ilk 11'de şans verdiği Wilfred Ndidi'yi yedeğe çekti.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Umut Nayir.

ARADA 7 PUAN FARK VAR

Geride kalan 32 haftada 66 puan toplayan Trabzonspor, 3. sırada yer alıyor. 59 puandaki Beşiktaş ise 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü
Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü
Beşiktaş Trabzonspor maçının başında sakatlandı: Devam edemedi
Beşiktaş Trabzonspor maçının başında sakatlandı: Devam edemedi
Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı
Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı