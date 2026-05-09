Beşiktaş Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu: Sergen Yalçın yedeğe çekti
Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesi öncesi ilk 11'ler açıklandı. Sergen Yalçın, Wilfred Ndidi'yi yedeğe çekti.
Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Dev mücadeleye artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Sergen Yalçın, Konyaspor maçında ilk 11'de şans verdiği Wilfred Ndidi'yi yedeğe çekti.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Umut Nayir.
ARADA 7 PUAN FARK VAR
Geride kalan 32 haftada 66 puan toplayan Trabzonspor, 3. sırada yer alıyor. 59 puandaki Beşiktaş ise 4. sırada bulunuyor.