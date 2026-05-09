Galatasaray'da Okan Buruk'tan zorunlu karar

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Özer Özden oturacak.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak. Beraberlik ve mağlubiyet halinde ise Fenerbahçe maçından gelecek sonuç beklenecek.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK 11'DE

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın yokluğunda Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a şans verdi.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Kenneth, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet.