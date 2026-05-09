Galatasaray'da Okan Buruk'tan zorunlu karar

Galatasaray'da Okan Buruk'tan zorunlu karar
Yayınlanma:
Galatasaray - Antalyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Okan Buruk, orta sahada İlkay Gündoğan'a şans verdi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Özer Özden oturacak.

ŞAMPİYONLUK MAÇI

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğa ulaşacak. Beraberlik ve mağlubiyet halinde ise Fenerbahçe maçından gelecek sonuç beklenecek.

İLKAY GÜNDOĞAN İLK 11'DE

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın yokluğunda Okan Buruk, İlkay Gündoğan'a şans verdi.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Kenneth, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü
Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü
Beşiktaş Trabzonspor maçının başında sakatlandı: Devam edemedi
Beşiktaş Trabzonspor maçının başında sakatlandı: Devam edemedi
Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı
Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı