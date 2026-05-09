Liverpool'da büyük belirsizlik

Liverpool'da büyük belirsizlik
Yayınlanma:
İngiliz devi Liverpool'da taşlar yerinden oynuyor.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Chelsea maçının ardından yaptığı açıklamalarla gelecek sezon için değişim sinyali verdi.

TARAFTAR GÜVENİ VE YENİ SEZON

Slot, taraftarların bu sezonki performansla ilgili görüşlerinin değişmeyeceğini kabul ederek, “Evet, öyle düşünüyorum. Bu sezon değil tabii ki. Ama yaz aylarını istediğimiz gibi geçirirsek, gelecek sezon farklı bir takım olacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

YENİ YAPILANMA İPUCU

Hollandalı teknik adamın sözleri, Liverpool’da yaz transfer döneminde kadroda ciddi değişiklikler olabileceğine işaret ediyor. Özellikle hücum hattı ve orta saha için yeni isimlerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

GELECEK SEZONUN KRİTİK ÖNEMİ

Liverpool’un önümüzdeki sezon hem Premier Lig’de hem de Avrupa arenasında yeniden iddialı bir takım olabilmesi için Slot’un planladığı değişimlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Spor
Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü
Beşiktaş'ta olay protesto: Taraftarlar dev maça sırtını döndü
Beşiktaş Trabzonspor maçının başında sakatlandı: Devam edemedi
Beşiktaş Trabzonspor maçının başında sakatlandı: Devam edemedi
Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı
Fenerbahçe'de neden kadro dışı bıraktıklarını açıkladı