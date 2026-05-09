Liverpool'da büyük belirsizlik

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Chelsea maçının ardından yaptığı açıklamalarla gelecek sezon için değişim sinyali verdi.

TARAFTAR GÜVENİ VE YENİ SEZON

Slot, taraftarların bu sezonki performansla ilgili görüşlerinin değişmeyeceğini kabul ederek, “Evet, öyle düşünüyorum. Bu sezon değil tabii ki. Ama yaz aylarını istediğimiz gibi geçirirsek, gelecek sezon farklı bir takım olacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

YENİ YAPILANMA İPUCU

Hollandalı teknik adamın sözleri, Liverpool’da yaz transfer döneminde kadroda ciddi değişiklikler olabileceğine işaret ediyor. Özellikle hücum hattı ve orta saha için yeni isimlerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

GELECEK SEZONUN KRİTİK ÖNEMİ

Liverpool’un önümüzdeki sezon hem Premier Lig’de hem de Avrupa arenasında yeniden iddialı bir takım olabilmesi için Slot’un planladığı değişimlerin hayata geçirilmesi bekleniyor.