Reis Türkiye'nin en iyi takımını açıkladı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çeviri Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporun ve çevirinin gücü aynı sahada" konulu konferansa katıldı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Reis, şunları söyledi:

"Almanya'dan farklı bir kültürden Samsun'da farklı bir kültüre geldim. Bu kültürü yaşamaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Takımımızda sadece Türk futbolcular yok. 14 farklı ülkeden 14 farklı kültürden oyuncular var. Tabii bunları bir arada tutmak kolay değil ama futbolun sadece bir dili var. Bu dilde bizi birleştirici dildir. Samsunspor'un teknik direktörü olduğum için de çok mutluyum.

Buraya geldikten sonra hata yapmaktan korktum açıkçası...Buradaki kültüre ve yaşantıya bir saygısızlık yapabileceğim konusunda bir korkum ve çekincem oldu. Ama şimdiye kadar hiç bir şey olmadı. Bundan sonraki süreçte daha kolay geçeceğini düşünüyorum.

Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Alman olduğum için oradaki yemeklerin lezzetini biliyorum. Oradaki lezzetleri de özlüyorum. Ebetteki ki her ülkenin kendisine ait mutfağı, kendisine ait yemek kültürü var. Ama Türk yemekleri muhteşem.

"LİGİN EN İYİ TAKIMI"

Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun olması da çok normal. Hoca olarak ben diğer takımların kadrosu konusunda çok konuşma taraftarı değilim. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız zaman çok iyi ve çok kaliteli oyunculara sahip. Onların önüne geçmek çok çok zor diyebilirim. Sonuç olarak onlara karşı da oynayacağız ve ligin en iyi takımı. Diğer takımlara baktığımızda da zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Biz kendi performansımızı gösterdiğimiz müddetçe her zaman kazanmak için fırsatımız olacaktır. Bunu da Fenerbahçe maçında gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi sonuç almak istiyorsak her karşılaşmada yüzde 100'ümüzü vermek zorundayız. Bunun dışında biz Avrupa'da mücadele eden bir takımız. Sadece şehrimizi değil, Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Türk insanını da gururlandırmak istiyoruz."