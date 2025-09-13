Reis hatasını kabul etti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Samsunspor - Antalyaspor maçının ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis "Hayal kırıklığı yaşıyoruz" mağlubiyeti hak ettiklerini açıkladı.

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi." dedi.

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hesap.com Antalyaspor karşısında takım olarak çok kötü performans gösterdiklerini söyledi.

Emre Belözoğlu galibiyet sonrası: Acı çekeceğizEmre Belözoğlu galibiyet sonrası: Acı çekeceğiz

Karşılaşmadan çok ders çıkartacaklarına işaret eden Reis, "Beklemediğimiz bir sonuç aldık, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu sonuç hatalarımızdan dolayı meydana geldi. İlk yarının 20’inci dakikasına kadar iyi performans gösterdiğimizi söyleyebiliriz. İlk yarı genelinde 3’üncü bölgede berbat paslar verdik. Ortalarımız ve paslarımız bu kadar berbat olursa gol atamazsınız. Rakip frikik kullandıktan sonra adam takibi yapmadık. İlk yarı bittikten sonra soyunma odasında neleri daha iyi yapmamız gerektiğini konuştuk ama ikinci yarının başında kornerden ikinci golü yedik. Geri gelmek adına iyi performans göstermeye çalıştık ama olmadı. İkili mücadelelerde savaşmadık." ifadelerini kullandı.

Reis, topun takımında olduğu süreçte oyuncularının yavaş kaldığına dikkati çekerek "Bu karşılaşmadan çıkaracağımız çok ders var. Hakemi eleştirmemiz gerek ama maçı kaybetmemizin sebebi hakem hataları değildi. Bizim yaptığımız hatalardan kaybettik. Carlo Holse'nin bir pozisyonu vardı. Rakibin sarı kart görmesi gerekiyordu. İkinci yarının son dakikasında rakibin Marius’un formasından çekmesine rağmen hakem bu faulü rakibe verip, Marius’a sarı kart gösterdi. Elbette öğrenmemiz gereken ve çıkarmamız gereken dersler olacaktık." şeklinde konuştu.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun zemininin kötü olduğunu vurgulayan Reis, "Bugün sahada çok kötüydük. Sahada çok iyi oyuncularımız vardı ama istediğimizi yapamadık. Umarım sahamızda top oynamaya elverişli olabilir. Eğer olmazsa da oyun felsefemizi değiştirip, uzun top oynamaya çalışırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

