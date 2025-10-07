Rafa Silva özür diledi

Rafa Silva özür diledi
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın teknik ekip, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilediği iddia edildi.

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en iyisi olarak ön plana çıkıyor.

Bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol atarak takımın en golcü ismi olan Portekizli futbolcu, Galatasaray derbisinde de sonuçta önemli rol oynadı.

Davinson Sanchez'le girdiği ikili mücadele sonucunda Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını sağlayan Rafa Silva, 74. dakikada ise ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

Fanatik'teki habere göre Rafa Silva, bu golü kaçırdığı için teknik ekip, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür diledi.

"HATAMIZI TELAFİ EDECEĞİZ"

Haberde Rafa Silva'nın teknik ekibe şunları söylediği belirtildi:

Beşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmediBeşiktaş'ı galibiyetten eden olayı açıkladı: Galatasaray hatayı affetmedi

“İlk yarıda mükemmel oynadık. Çok da gol kaçırdık. Maçın normal skoru 3-4 farklı galibiyetle sonuçlanabilirdi. Fakat rakibin baskısına karşı korunmaya çalıştık. Cengiz’in pasını gol yapmak yerine auta atmak beni çok üzdü. Taraftarımız merak etmesin. Galatasaray karşılaşması önemli ders oldu. Hatamızı telafi edeceğiz.”

32 yaşındaki Rafa Silva, geçen sezon da takımının en iyisiydi. İstikrarı ile de dikkatleri çeken Portekizli futbolcu 49 resmi maça çıkmış ve 18 gol atarken 12 kez de gol pası vermişti.

Kaynak:Fanatik

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden