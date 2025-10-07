Rafa Silva özür diledi

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en iyisi olarak ön plana çıkıyor.

Bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol atarak takımın en golcü ismi olan Portekizli futbolcu, Galatasaray derbisinde de sonuçta önemli rol oynadı.

Davinson Sanchez'le girdiği ikili mücadele sonucunda Galatasaray'ın 10 kişi kalmasını sağlayan Rafa Silva, 74. dakikada ise ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

Fanatik'teki habere göre Rafa Silva, bu golü kaçırdığı için teknik ekip, takım arkadaşları ve taraftarlardan özür diledi.

"HATAMIZI TELAFİ EDECEĞİZ"

Haberde Rafa Silva'nın teknik ekibe şunları söylediği belirtildi:

“İlk yarıda mükemmel oynadık. Çok da gol kaçırdık. Maçın normal skoru 3-4 farklı galibiyetle sonuçlanabilirdi. Fakat rakibin baskısına karşı korunmaya çalıştık. Cengiz’in pasını gol yapmak yerine auta atmak beni çok üzdü. Taraftarımız merak etmesin. Galatasaray karşılaşması önemli ders oldu. Hatamızı telafi edeceğiz.”

32 yaşındaki Rafa Silva, geçen sezon da takımının en iyisiydi. İstikrarı ile de dikkatleri çeken Portekizli futbolcu 49 resmi maça çıkmış ve 18 gol atarken 12 kez de gol pası vermişti.