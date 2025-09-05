Rachid Ghezzal geri dönüyor
Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor formaları giyen Rachid Ghezzal'ın yeni adresi belli oldu.
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan Rachid Ghezzal hamlesi geldi.
GHEZZAL LYON'A GERİ DÖNÜYOR
OETL'de yer alan habere göre; Lyon, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal'ı transfer etti.
Haberin devamında 33 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
Geçen sezon Çaykur Rizespor ile 25 maçta forma giyen Rachid Ghezzal, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
8 YIL SONRA YENİDEN LYON
Lyon altyapısından çıkan Ghezzal, 2017'de veda ettiği Fransız ekibine 8 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
BEŞİKTAŞ İLE KUPALAR KAZANDI
Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.