Rachid Ghezzal geri dönüyor

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan Rachid Ghezzal hamlesi geldi.

GHEZZAL LYON'A GERİ DÖNÜYOR

OETL'de yer alan habere göre; Lyon, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal'ı transfer etti.

Haberin devamında 33 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile 25 maçta forma giyen Rachid Ghezzal, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

8 YIL SONRA YENİDEN LYON

Lyon altyapısından çıkan Ghezzal, 2017'de veda ettiği Fransız ekibine 8 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ İLE KUPALAR KAZANDI

Rachid Ghezzal, Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanma başarısı göstermişti.