PSG'ye Achraf Hakimi şoku

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Faslı futbolcusu Achraf Hakimi, sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih maçında sağ uyluk adalesinden sakatlanan Hakimi'nin tedavisinin birkaç hafta süreceği belirtildi.

Hakimi, PSG'nin 6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında da görev yapamayacak.

PSG, son yılların en heyecanlı mücadelesine sahne olan yarı final ilk karşılaşmasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.

HAKIMI'NİN PERFORMANSI

PSG formasıyla bu sezon 31 maçta forma giyen Achraf Hakimi, 3 gol atarken 8 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Hakimi'nin PSG ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

