Polisler yüzme kursu açtı

Polisler yüzme kursu açtı
Yayınlanma:
Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuklar için yüzme kursu açtı.

Amasya Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen eğitimlerde, 8-15 yaş arası 16 çocuk, polis ve sporculardan oluşan uzman eğiticilerden yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu Amiri Mustafa Sarı, kursun, çocuk ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açıldığını söyledi.

aa-20251203-39881134-39881131-amasyada-polis-ekipleri-cocuklara-yuzme-ogretiyor.jpg

Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz. Bu çocuklarımızı buraya getirmekte vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Haftada 4 gün birer saat, toplamda 40 saat olarak öğrencilerimiz faaliyete başladı. Şükürler olsun kazasız belasız devam ediyor. Çocuklarımız bu sayede yüzmeyi de öğrendi. Şu anda bütün çocuklarımız müsabakaya hazır hale geldi. Emeği geçen antrenör arkadaşlarıma, başta polis kardeşlerimize çok teşekkür ederim."

aa-20251203-39881134-39881132-amasyada-polis-ekipleri-cocuklara-yuzme-ogretiyor.jpg

"YÜZME BİLMİYORDUM"

Çocuklardan Efrahim Pelitli ise "Buraya gelmeden önce yüzme bilmiyordum, sudan korkuyordum. Geldikten sonra aslında başta tedirgin oldum ama sonradan toparladım. Polis ablalarımıza, Emniyet Müdürümüze teşekkür ederiz. Yüzme hocamıza teşekkür ederiz. Burada yüzme öğrendim artık yüzmeyi seviyorum, eskisi kadar sudan korkmuyorum." dedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

