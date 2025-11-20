Paul Pogba kararını verdi

Monaco’ya transfer olduktan sonra sakatlıklarla mücadele eden Fransız yıldız Paul Pogba, yeni takımında henüz forma şansı bulamamıştı. Ancak Ligue 1’in 13. haftasında oynanacak Rennes deplasmanı, Pogba’nın dönüş maçı olacak.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde Monaco’ya katılmıştı. Fakat yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı giymesi gecikti.

EN SON 3 EYLÜL'DE SAHAYA ÇIKTI

Son resmi maçı 2023’te! Pogba, en son 3 Eylül 2023’te Juventus formasıyla resmi bir karşılaşmada sahaya çıkmıştı. Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine uzun bir ara vermesine yol açtı.

Teknik direktörden güven mesajı! Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, Pogba’nın dönüşü için umutlu konuştu: “Fiziksel ve mental olarak hazır. Sahaya çıktığında motive ve odaklı olacak.”

Bu karşılaşma, Pogba’nın hem kariyerinde yeni bir sayfa açması hem de Monaco taraftarına kendini göstermesi açısından kritik önem taşıyor.