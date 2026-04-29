PAOK'u yenip üst üste ikinci kez şampiyon oldular

Yayınlanma:
Surne Bilbao Basket, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında PAOK'u devirerek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket, sahasında Yunanistan ekibi PAOK'u 89-74 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Bilbao Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini önde tamamlayan taraf, 23-19'luk skorla PAOK oldu. İkinci periyotta hücumda daha etkili performans sergileyen ev sahibi takım, devre arasına 43-41 önde girdi.
İkinci devrede farkı açan İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 70-57 üstünlükle bitirdiği mücadeleyi 89-74 kazandı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDULAR

İlk maçı deplasmanda 79-73 kaybeden Surne Bilbao Basket, rövanşta 15 sayı farkla galip gelerek FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Ev sahibi ekipte Margiris Normantas, 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. PAOK'ta ise Breein Tyree'nin 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Spor
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Taraftarları heyecan sardı
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması: Taraftarları heyecan sardı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı: Rakibine demediğini bırakmadı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı: Rakibine demediğini bırakmadı
Galatasaray'dan 40 bin kişilik çalışma
Galatasaray'dan 40 bin kişilik çalışma