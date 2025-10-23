Osimhen'le ilgili bomba Barcelona iddiası: Icardi detayı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'le ilgili bir iddia gündem oldu. Mauro Icardi detayı da dikkat çekti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 yenerken, 2 gol atan Victor Osimhen sahanın yıldızı oldu.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, yorumcu olarak katıldığı programda Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Kahveci, Mauro Icardi'yi örnek gösterdi.

Nihat Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"SON VURUŞU ICARDI GİBİ OLSA..."

- Osimhen buralarda yine dikkatleri üzerine çekiyor.

- Icardi'nin son vuruşu olsa Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, Bayern Münih direkt alır. Yani son vuruşu Icardi gibi olsa.

- Diğer her şey zaten var. Gol atıyor, demek istediğim iyi anlaşılsın.

- Son vuruşu Icardi seviyesinde olsa Barcelona falan gözü kapalı alır.

- Isak nedir abi? İyi topçu ama o paraların topçusu değil. Real Sociedad'da oynadı.

- Adam golcü de bahsettiğimiz paralar... Osimhen 75, Isak 140... Yok abi ya. Osimhen'i mi alırsın Isak'ı mı alırsın?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

