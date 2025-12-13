Osimhen'in sarı kartının sırrı ortaya çıktı
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
OSIMHEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Antalyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Osimhen, maçta gördüğü sarı kartın ardından Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Galatasaray Antalyaspor'u rahat yendi: 3 puanı 4 golle aldı
CEZASINI AFRİKA KUPASI'NDA ÇEKECEK
Victor Osimhen, Antalyaspor maçı sonrası Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılacak.
Yıldız oyuncu, cezasını Afrika Kupası'nda tamamlayacak.
Afrika Kupası, 21 Aralık 2025 Pazar - 18 Ocak 2026 Pazar tarihleri arasında oynanacak.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medya kullanıcıları, Victor Osimhen'in sarı kart görmesi hakkında, ''Kartlarını temizlemek için sarı kart gördü'' ''Kartın sırrı ortaya çıktı'' tarzında yorumlar yaptı.
MAÇTAN NOTLAR
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 67 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 67 Sara), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen
Goller: Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai, Dk. 56 Osimhen, 90+3 Icardi (Galatasaray) Dk. 69 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor) Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Galatasaray)
Kaynak:Haber Merkezi / AA