Osimhen'in sarı kartının sırrı ortaya çıktı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

OSIMHEN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Antalyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Osimhen, maçta gördüğü sarı kartın ardından Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

CEZASINI AFRİKA KUPASI'NDA ÇEKECEK

Victor Osimhen, Antalyaspor maçı sonrası Afrika Kupası için Nijerya Milli Takımı'na katılacak.

Yıldız oyuncu, cezasını Afrika Kupası'nda tamamlayacak.

Afrika Kupası, 21 Aralık 2025 Pazar - 18 Ocak 2026 Pazar tarihleri arasında oynanacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, Victor Osimhen'in sarı kart görmesi hakkında, ''Kartlarını temizlemek için sarı kart gördü'' ''Kartın sırrı ortaya çıktı'' tarzında yorumlar yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Yılmaz, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen (Dk. 31 Saric), Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm (Dk. 46 Van de Streek), Boli

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 67 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 74 Kazımcan Karataş), İlkay Gündoğan, Torreira (Dk. 67 Sara), Sane, Yunus Akgün (Dk. 67 Icardi), Barış Alper Yılmaz (Dk. 82 Ahmed Kutucu), Osimhen

Goller: Dk. 7 Sane, Dk. 11 Sallai, Dk. 56 Osimhen, 90+3 Icardi (Galatasaray) Dk. 69 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor) Dk. 85 Osimhen, Dk. 90+3 Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

