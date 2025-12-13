Galatasaray Antalyaspor'u rahat yendi: 3 puanı 4 golle aldı
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıktı.
GALATASARAY'DAN RAHAT GALİBİYET
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3'te Mauro Icardi attı.
TFF'den Beşiktaş'a müjdeli haber
Antalyaspor'un tek golü ise 69. dakikada Sander van de Streek'ten geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 39 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Antalyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.
7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.