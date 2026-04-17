Osimhen'e 120 milyon euro

Osimhen'e 120 milyon euro
Yayınlanma:
Galatasaray'ın golcüsü Osimhen için gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Spor yazarı Zeki Uzundurukan yıldız ismin değerinin 120 milyon euro olduğunu ve Dursun Özbek'in bu rakam altında kalan tekliflere yanıt vermeyeceğini açıkladı.

Osimhen'in yokluğunda puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da Dursun Özbek'in yıldız golcü için istediği rakam ortaya çıktı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Galatasaray’ın transfer gündemine dair önemli bilgiler paylaştı. Sarı-kırmızılıların yeni golcü adayı olarak Ivan Toney’i radarına aldığı belirtildi.

OSIMHEN İÇİN DEV RAKAM

Uzundurukan, Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili, “Galatasaray’a Osimhen için 100 milyon Euro üzeri teklifler gelecek. Yönetimin masaya oturma teklifi en az 120 milyon Euro. Bunun aşağısı Dursun Özbek’i kesmiyor” dedi.

36 GOL ATAN TONEY LİSTEDE

Al-Ahli forması giyen 30 yaşındaki İngiliz forvet Ivan Toney’nin Galatasaray’ın transfer listesinde en üst sırada olduğu aktarıldı. Menajer George Gardi’nin bu transfer için görevlendirildiği, oyuncunun bu sezon çıktığı 41 maçta 36 gol ve 10 asistlik performans sergilediği vurgulandı.

“MÜTHİŞ RAKAMLARI VAR”

Uzundurukan, Toney’nin oyun tarzını şu sözlerle değerlendirdi:
Osimhen gibi savunmayı yıpratıcı bir tarzı var. Icardi’nin yerine düşünülüyor. Premier Lig tecrübesi bulunuyor; Newcastle ve Brentford formaları giydi. 2028’e kadar sözleşmesi mevcut. Hem kiralama hem de bonservisiyle gelmesi adına start verildi.
Galatasaray’ın, Icardi sonrası hücum hattını güçlendirmek için Ivan Toney’i ciddi şekilde gündemine aldığı ifade edilirken yönetimin hem finansal hem de sportif açıdan büyük bir yatırım planladığı, yaz transfer döneminin en çok konuşulacak hamlelerinden birine hazırlandığı vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
