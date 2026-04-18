Osimhen kararı belli oldu: İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği ilk 11'i

Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Çayrur Rizespor ile berabere kalmasından sonra zirvedeki yerini koruyan sarı kırmızılı takım, kazanması halinde son 4 haftaya girilirken puan farkını 4'e çıkaracak.

Ligde kritik bölgede bulunan ve düşme tehlikesi yaşayan Gençlerbirliği ise kazanıp, alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

Galatasaray Victor Osimhen kararını resmen açıkladı

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de 29 maçta 21 galibiyet alan sarı kırmızılı ekip, 5 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Başkent temsilcisi ise 29 müsabakada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 16 yenilgi yaşadı. Kırmızı siyahlı takım, topladığı 25 puanla küme düşme hattının 2 puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

OSIMHEN KADRODA AMA...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'i kamp kadrosuna aldı. Ancak Buruk'un Nijeryalı futbolcuyu yedek kulübesinde başlatması ve maçın gidişatına göre oyuna alması bekleniyor.

Osimnhen sahaya kolunda özel apartla çıkacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY: İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Thalisson, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Traore, Koita.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Lang , Barış.