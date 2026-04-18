Mesut Bakkal: Amedspor'un hakkı bu alacağız

TFF 1. Lig'de 2. sırada bulunan Amedspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, yarın oynayacakları kritik Bandırmaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Amedahaber'den İlyas Akengin'in haberine göre Bakkal, Amedspor'un hakkının galibiyet olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğim günden beri mağlup olmayan bir takım var. 6 galibiyet, 4 beraberlik toplam 22 puan. Ve içeride sadece bir beraberliğimiz var. Tabii bunlar mazeret değil ama unuttuğumuz bir şey var, bu takım 72 puanla ligin ikincisi. 9 maçtır mağlup olmayan bir takım var. Ama bizim hedefe ulaşmamız için üç puanla dönmemiz şart. Maça iyi hazırlandık. Ümraniye maçındaki beraberlikten sonra takımda bir kenetlenme oluştu. Bu takımı buraya kadar nasıl getirdiysen bundan sonra da gitmesi gereken yere kadar götüreceğiz. Yönetim, teknik heyet ve oyuncularımızın inancı tam. Bizde takımımıza güveniyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık bugün gidiyoruz. Amacımız Diyarbakır’da galibiyetle dönmek. Yani bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz play-off hattında kalmak istiyor ama bizde büyük emek verdiğimiz noktadan kopmamak için mücadele ederek hakkımızı almak istiyoruz.”

"TAM DESTEK HEP DESTEK"

Bakkal, şöyle devak etti:

“Bu saatten sonra olumsuz bir şey düşünmek istemiyoruz. Çünkü iki puan avantajlıyız. Biz üç maçımızı alarak rahat bir şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz. Futbolcularımızın inancı tam, ‘Bu işi bitireceğiz’ diyorlar. Bu çok sevindirici. Her şey pozitif gidiyor. Ben ve oyuncularım inançlıyız, moralliyiz. Biz kendi aramızda ve yönetim kuruluyla tam teyakkuzdayız. Tam destek hep destek. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre verir. Sakat ve cezalı oyuncu grubunda Hasan Ali devam ediyor. Bir de Kahraman devam ediyor sakatlığı. Bunlar kesin olmayacaklar ama bir karar aldık; bunlar da bizle beraber bütün maçlara gelip takımın yanında olacaklar.”